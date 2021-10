Quadarella, pluricampionessa del nuoto azzurro, direttamente dal Festival dello Sport di Trento ha raccontato la sua esperienza ai Giochi di Tokyo 2020. Dalla gastroenterite che l’aveva colpita prima di partire per il Giappone, alla cocente delusione dei “suoi” 1500 fino ad arrivare all’entusiasmante epilogo con la La Gazzetta dello Sport: Simona, pluricampionessa del nuoto azzurro, direttamente dal Festival dello Sport di Trento ha raccontato la sua esperienza ai. Dalla gastroenterite che l’aveva colpita prima di partire per il Giappone, alla cocente delusione dei “suoi” 1500 fino ad arrivare all’entusiasmante epilogo con la medaglia di bronzo sugli 800 . Queste le parole della nuotatrice romana ai microfoni di Stefano Arcobelli de

“Nei 1500 è successo qualcosa che non mi aspettavo. Sapevo di essere stata male, di avere poche forze. La mia fortuna è stata che i 1500 erano in programma il giorno successivo. Ho passato un pomeriggio a piangere, a disperarmi, ma mi sono svegliata il giorno dopo con una seconda gara da fare. “Non farti sfuggire un’occasione così grande”, mi sono detta, e sono andata a prendermi quella medaglia che era l’obiettivo della spedizione. Anche perché così avrei potuto andare in vacanza serena”

