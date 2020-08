Dal nostro partner OAsport.it

Gregorio Paltrinieri si prende tutto, esattamente come vorrebbe fare tra un anno a Tokyo. Le prove generali di Olimpiadi sono un’iniezione di fiducia per il campione di Carpi che, dopo aver vinto con tanto di record europeo i 1500 e di tempo stratosferico gli 800 in piscina al Settecolli qualche giorno fa, si è preso anche il terzo titolo tricolore nella distanza olimpioca del nuoto di fondo, la 10 km in programma a Piombino.

Il modenese, passato da tre mesi sotto la guida di Fabrizio Antonelli, ha letteralmente dominato la gara regina delle acque libere con il crono di 1h 52’09″7, 4 minuti più rispetto al tempo fatto segnare per il sesto posto di Gwangju ma, si sa, nelle acque libere ogni gara fa storia a sè e le condizioni dell’acqua e del “campo di gara”, sono sempre diverse e dunque il tempo conta fino ad un certo punto.

Quello che conta è che Paltrinieri ha staccato tutti i rivali, è arrivato in solitaria al traguardo ed ha inflitto la bellezza di 14″ di distacco al rivale più forte e temuto, il francese Marc-Antoine Olivier che si è dovuto inchinare all’azione dell’azzurro, vincendo la volata per il posto d’onore con l’altro allievo di Fabrizio Antonelli, Domenico Acerenza che ha chiuso al terzo posto (secondo in Italia) con il crono di 1h 52’29″4 a 5 secondi dal forte francese. Il quarto posto è andato al britannico Pardoe che ha chiuso a 30″ da Acerenza, tanto per far capire quale ritmo hanno saputo tenere gli atleti di testa e quinto assoluto, terzo in italia, ha chiuso il primo verso specialità delle acque libere, Mario Sanzullo in 1h 53’03″2. Nella top ten anche Dario Verani, il ventenne Emanuele Russo, Alessio Occhipinti e Valerio Guidi. Domani sono in programma i 2.5 km e Gregorio Paltrinieri sarà ancora in gara.

