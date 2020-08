Dal nostro partner OAsport.it

Lo aveva detto Stefano Morini che si aspettava dai suoi atleti riscontri di un certo rilievo ed è stato decisamente accontentato. Gabriele Detti e Marco De Tullio hanno animato la scena del Trofeo Settecolli 2020 in Roma, valido anche come Campionato Italiano. Il toscano e il pugliese, compagni di allenamento a Ostia si sono fatti guardare, come si dice in gergo, e, nonostante tutto quello che è accaduto e lo stop di 50 giorni degli allenamenti, hanno tirato fuori delle prestazioni notevolissime.

Detti ha stampato un 3’43″73 (nuovo record dei campionati) notevolissimo e miglior prestazione mondiale dell’anno, non troppo lontano dal suo record italiano. Un passaggio ai 200 metri di 1’49″54, nuotando fino ai 300 metri al di sotto di circa 2″ rispetto al primato nazionale e poi una chiusura affannosa ma comunque di rilievo. Alle sue spalle il classe 2000 con un crono da 3’44″94, vicinissimo al record personale della finale mondiale a Gwangju (Corea del Sud) di 3’44″86. Una gara a due che ha portato entrambi su tempi decisamente interessanti. A completare il quadro della situazione anche l’ottimo Domenico Acerenza (terzo), capace di un 3’46″88 di tutto rispetto. Dalla piscina romana, dunque, delle ottime indicazioni in vista del futuro.

Federica Pellegrini terza nei 50 stile

Nei 50 metri stile libero femminili c'è stato il successo di Silvia Di Pietro, prima in 24″91, davanti a Melanie Henique, seconda in 25″11, ed a Federica Pellegrini, terza in 25″18. Nei 100 metri rana maschili vittoria di Nicolò Martinenghi in 59″43, unico sotto il minuto, battendo Fabio Scozzoli, secondo in 1’00″31, e Federico Poggio, terzo in 1’00″41.

Non vi sono dubbi che la finale dei 100 rana donne del Trofeo Settecolli 2020 di nuoto a Roma fosse una delle gare più attese. In un Foro Italico a porte chiuse, competizione valida come Campionato Italiano, Martina Carraro (bronzo mondiale della distanza), Arianna Castiglioni (finalista mondiale nei 100 rana) e Benedetta Pilato (argento mondiale nei 50 rana) erano le tre grandi attese per monopolizzare la scena. La prova nella mitica piscina romana ha però visto trionfare la svizzera Lisa Mamie che in 1’06″60 ha preceduto Castiglioni (1’06″86), la primatista italiana Carraro (1’07″08) e Pilato (1’07″38). Un livello medio di tutto rispetto, tenuto conto del periodo molto particolare, visto che Francesca Fangio ha concluso in quinta posizione in 1’07″79. Azzurre, dunque, un po’ sorprese dall’elvetica, ma non è certo un dramma.

Caramignoli batte Quadarella

Nell'ultima gara della sessione serale della prima giornata del Settecolli di nuoto si è disputata la serie veloce dei 1500 metri stile libero femminili, che hanno visto il successo di Martina Rita Caramignoli, prima in 15’56″06, davanti a Simona Quadarella, seconda in 16’03″69, ed a Giulia Salin, terza in 16″11″79.

