E’ Alberto Razzetti a regalarsi e a regalarci una gradita sorpresa nella piscina del Foro Italico a Roma, sede del Trofeo Settecolli 2020 di nuoto. Il classe ’99 ha stabilito il nuovo primato italiano dei 200 misti con il crono di 1’58″09 (precedente primato personale di 1’59″25), mandando in soffitta un record storico, vecchio di undici anni e ottenuto proprio in questa vasca da Alessio Boggiatto (1’58″33) nell’era dei “costumoni”.

Una prestazione notevole quella di Razzetti che, pur decisamente staccato da due frazioni (56″59) mostruose di Thomas Ceccon (passato in 54″18), ha saputo mettere in acqua nella combinazione rana-stile libero qualcosa di sensazionale, chiudendo in maniera imperiosa con una gambata molto convincente. Alle sue spalle hanno terminato Pier Andrea e Massimiliano Matteazzi con i crono di 2’01″97 e 2’02″06, mentre Ceccon ha terminato con la riserva accesa in 2’02″30 (quarto), segno che la sua preparazione non è adeguata per coprire una specialità di questo genere. Un vero peccato per quanto visto nella farfalla e nel dorso.

Foto: LaPresse

