Federica Pellegrini si aggiudica i suoi 200 stile libero nel Trofeo Settecolli 2020 di nuoto. Le quattro vasche si confermano amiche dell’azzurra, pur in un momento molto particolare nel quale l’azzurra non gode di una grande condizione. Una prova di gestione quella di Pellegrini che, seguendo da vicino la belga Valentine Dumont, ha poi cambiato marcia nell’ultima vasca (29″45), toccando la piastra in 1’57″80. A precedere appunto Dumont (1’58″29) e la russa Anna Egorova (1’59″62).

Un passo moderato dunque quella di Federica: 27″91 ai 50 metri e 58″04 ai 100 metri. Una bracciata un po’ vuota la sua fino ai 150 metri (1’28″35). Successivamente un’accelerazione che le ha permesso di mettere le mani davanti a tutte. La veneta, dunque, si è portata a casa questo successo, dando appuntamento a settembre, quando la vera preparazione a Cinque Cerchi comincerà. Del resto per andare veloci l’unico modo è quello di allenarsi in maniera intensiva e Pellegrini ne è perfettamente consapevole.

Foto: LaPresse

