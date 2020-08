Dal nostro partner OAsport.it

Pronostici rispettati nei 200 dorso donne del Trofeo Settecolli 2020 di nuoto: Margherita Panziera si è imposta facilmente con un crono però distante dal meglio proposto in vasca (record italiano di 2’05″72). La veneta, campionessa d’Europa in carica, ha concluso con il tempo di 2’08″29 a precedere Carlotta Zofkova (2’12″52″) e Martina Cenci (2’13″17).

Una gara, oggettivamente, su livelli non trascendentali nella quale Panziera ha evidenziato il ritardo di preparazione fisiologico dovuto al lockdown. L’azzurra, come dichiarato nel post gara, ha limitato molto gli allenamenti e dunque la forma è un po’ quella che è. Giova ricordare che Margherita è già in possesso dal pass olimpico e quindi può vivere l’avvicinamento a Cinque Cerchi con la dovuta “tranquillità”.

Una gara comunque dominata dalla classe ’95 del Bel Paese, con un passaggio abbastanza rapido ai 100 metri (1’02″44) e un calo evidente nell’ultima vasca, che ha posto l’accento su quanto si è detto in merito alla dorsista tricolore, impegnata quest’oggi anche nei 200 stile libero dove ci sarà soprattutto Federica Pellegrini.

