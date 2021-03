. Dopo aver portato a termine il collegiale d’altura a Livigno, l’obiettivo era quello di verificare la sua condizione, lei che il pass olimpico nelle trenta vasche in lunga già ce l’ha e il riscontro odierno è qualcosa di più di ben augurante. Se si va ad analizzare quanto fatto nella stagione mondiale della piscina da 25 metri, solo l’australiana Lani Pallister il 29 novembre ha saputo fare meglio in 15’28″33, ma si sa quanto il vorticoso incedere di virate e subacquee non sia quello che riesce meglio a Quadarella e per questo il crono è ancor più confortante, a meno di un mese dagli Assoluti primaverili di Riccione (31 marzo-3 aprile). Dall’altra parte del mondo Katie Ledecky ha nuotato in lunga 15’42″92 (miglior crono mondiale dell’anno) e a modo suo un piccolo segnale l’azzurra l’ha voluto dare.