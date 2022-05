Signore e signori, il sipario è calato a Greensboro, capoluogo della contea di Guilford, nello Stato della Carolina del Nord. Nella più grande città della regione cosiddetta Triade Pedemontana, l’acqua si è fatta bianca per i Trials USA di nuoto, validi per la Nella più grande città della regione cosiddetta Triade Pedemontana, l’acqua si è fatta bianca per i, validi per la selezione della squadra statunitense ai prossimi Mondiali di Budapest

Venendo alle gare, Katie Ledecky e Caeleb Dressel sono andati a braccetto. Per i due assi della piscina americana quarto sigillo nella competizione: Ledecky a segno nei suoi 1500 stile libero in 15:38.99 a precedere Katie Grimes (15:51.36); Dressel vincitore in 21.29 dei 50 sl davanti a Michael Andrew (21.45). Per i due atleti citati le migliori prestazioni mondiali nelle specialità in cui si sono cimentati. 1500 sl donne nei quali Simona Quadarella è quinta nel ranking con il suo 15:59.32 nuotato a Riccione.

I 200 misti donne sono stati territorio di conquista di Alex Walsh, a segno in 2:07.84 davanti a Leah Hayes (2:09.99). Le due statunitensi, con questi riferimenti, si sono portate in vetta alla classifica mondiale stagionale. Nella medesima distanza al maschile, Chase Kalisz si è imposto in 1:56.21 a precedere Carson Foster (1:56.65) e Sam Stewart (1:57.70). Per Kalisz secondo miglior tempo mondiale dell’anno alle spalle del britannico Duncan Scott (1:56.08).

Venendo agli 800 stile libero uomini, il campione olimpico Bobby Finke ha suonato la campana e in 7:43.32 ha conquistato il successo, mettendosi alle spalle Charlie Clark (7:50.07) e David Johnston (7:54.40). Per Finke è il terzo tempo al mondo nel 2022, dietro ai due tedeschi Lukas Märtens (7:41.43) e Florian Wellbrock (7:43.10). Una graduatoria quest’ultima in cui Gregorio Paltrinieri è quinto in 7:46.01.

Completando il percorso, i 50 stile libero femminili hanno visto la vittoria di Torri Huske che ha toccato la piastra in 24.50 a precedere Erika Brown (24.52) e Gretchen Walsh (24.53).

