Brutta vicenda quella che coinvolge Yannick Agnel, uno dei nuotator più forti che la Francia abbia mai schierato. Stando a quanto riporta Sportmediaset, che a sua volta riprende l'Equipe, il colosso transalpino ha infatti confermato uno stuprio su una minorenne dopo che gli era stato contestato il reato.

E' quanto annunciato alla procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a seguito di un'accusa depositata la scorza estare e che riguatrda fatti risalenti al 2016. All'epoca Agnel aveva 24 anni e ha dichiarato alla procuratrice di non aver avuto la sensazione di sottoporre a costrizione questa giovane donna e di essere rammaricato di non aver riflettuto all'epoca dei fatti sulla differenza di età tra lui e la ragazza, che al momento dell'abuso aveva 13 anni.

Si tratta di Naome Horter, figlia dell'ex allenatore di Agnel, e nel 2016 il nuotatore era stato cacciato dal Mulhouse Olympic Natation, il club per cui nuotava e in cui militava anche la ragazza. Lo stesso anno, dopo risultati non soddisfacenti ai Giochi Olimpici di Rio, Agnel aveva deciso di ritirarsi dal nuoto.

