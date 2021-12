Yannick Agnel, ex campione olimpico di nuoto (bicampione olimpico a Londra 2012), è stato arrestato giovedì e messo in custodia per "stupro e violenza sessuale su una minorenne di 15 anni". I fatti risalirebbero al 2016, quando Yannick era un membro del nuoto olimpico di Mulhouse e fu cacciato dal club di cui faceva parte.

Agnel è stato "fermato a Parigi e portato in stato di arresto a Mulhouse", ha spiegato il procuratore della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

