Un vero e proprio colpo di scena. Quando si pensava che il programma delle competizioni internazionali di nuoto d’élite fosse ormai definito dopo il rinvio dei Mondiali di quest’anno a Fukuoka, in Giappone, vi è stato un nuovo cambiamento importante. Oggi la FINA ha comunicato che dal 18 giugno al 3 luglio 2022 vi sarà una rassegna iridata a Budapest (Ungheria), in seguito all’accordo raggiunto tra il premier ungherese Viktor Orbán e il presidente della Fina, Husain Al-Musallam. Si parla di “Mondiale straordinario“.

Giova ricordare che la Federazione internazionale e il Comitato organizzatore di Fukuoka 2022 avevano concordato una settimana fa il rinvio della competizione dal 13-29 maggio 2022 al 14-30 luglio 2023 a causa della pandemia Covid-19.

Come affermato dal n.1 della FINA: “Con 4 Mondiali e i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei prossimi quattro anni, stiamo massimizzando le opportunità e le occasioni di guadagno per gli atleti affermati ed emergenti“. Ciò comporta non poche sovrapposizioni: in primis nell’annata corrente si dovrà considerare la programmazione della ISL 2022; avremo i Mondiali in tre annate consecutive. Il riferimento in quest’ultimo caso è a Budapest 2022, Fukuoka 2023 e Doha 2024. Da considerare anche la successione degli eventi di quest’annata se si tiene conto dei Giochi del Commonwealth e degli Europei a Roma. Di seguito la programmazione:

26 giugno – 3 luglio – Mondiali 2022



29 luglio – 8 agosto – Giochi del Commonwealth 2022



11 agosto – 17 agosto – Campionati Europei 2022

