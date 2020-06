OlympicDay, Federica Pellegrini: "Speriamo di tornare in gara a Roma in agosto"

La campionessa azzurra continua con gli allenamenti: prossimo step, un giro in montagna (a Livigno), con Roma nel mirino.

"A luglio andremo in altura a Livigno, anche perché qui a Verona è arrivato il caldo torrido. E poi aspettiamo l'ufficialità delle gare di Roma ad agosto che non sono ancora ufficiali, poi credo ci fermeremo".

Ecco le ultime parole dell'olimpionica del nuoto azzurro Federica Pellegrini, riferendosi alla possibilità che ad agosto possa andare in scena la 57esima edizione del Trofeo Internazionale Settecolli di nuoto di Roma, che nel caso potrebbe valere anche come Campionato italiano assoluto.

"Purtroppo non ci sono gare in programma, speriamo bene per Roma - ha aggiunto la Divina in collegamento Instagram con la pattinatrice Valentina Marchei in occasione dell'allenamento on line per la celebrazione dell'Olympic Day andato in scena stamane - Per ora quindi mi alleno in acqua la mattina e tre giorni a settimana il pomeriggio in palestra".

