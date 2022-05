Roma, 30 maggio – «Domino l’acqua perché amo il mare. Domino il mare perché amo la vita». Gregorio Paltrinieri ha preso le sue passioni - il nuoto, il mare, il fondo, la cura dell’ambiente - e le ha messe tutte insieme per condividerle. Le ha messe dentro una gara perché ama le sfide e vincere.

Dominate the Water è un festival dello sport, un inno al mare, una preghiera per l’ambiente. Un calendario di gare di fondo intorno all’Italia, promuovendo i suoi incantevoli scenari. Luoghi magnifici che devono esser protetti e per questo, per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla sostenibilità ambientale, ci saranno pacchi gara realizzati dal riciclo della plastica o con materiale di recupero, bicchieri biodegradabili ai rifornimenti, pass e prodotti ecosostenibili, premi e medaglie costruiti in legno, canoe e sup al posto delle barche a motore. Si “nuota a fondo” per salvare il mare e lo si fa in coro.

Dominate the Water è una gara in acque libere per agonisti, master e professionisti. Si nuota per due giorni con 3 format di gara per ogni età e grado di preparazione: la 3km FIN/Open, la Staffetta 4x750m e il miglio con un Village nei pressi dell’evento, musica in spiaggia e food track. Unendo la bellezza dello sport e la tutela dell’ambiente alla valorizzazione del territorio, la promozione del turismo e lo sviluppo di una nuova e necessaria green economy, prima delle gare verranno pulite le spiagge delle location con il preziosissimo coinvolgimento dei bambini delle scuole. Dopo si farà festa nel rispetto della natura, sostenendo la raccolta differenziata.

L’ideatore e promotore Gregorio Paltrinieri: «Ho scelto il mare per respirare questa libertà e nuotando, ho capito che dobbiamo proteggerlo. Così Dominate the Water nasce da una volontà di salvaguardia dell’ambiente, promuovendo il nuoto in acque libere che in Italia è ancora poco praticato. Per la natura, la sua bellezza e la nostra salute, il pianeta va salvato e da sportivo non ho paura d’espormi. Così non vedo l’ora di ripartire».

Dominate the Water è infatti nato nel 2021 - varato a Piombino la scorsa estate, con tappa ad Alghero - e prosegue quest’anno a Lignano Sabbiadoro (30/31 luglio), Taranto (10/11 settembre), Asinara e Stintino (17/18 settembre) e Positano (24/25 settembre).

Brand leader di abbigliamento per il nuoto sportivo, Arena è sponsor tecnico di Dominate the Water e «Ne siamo molto orgogliosi, perché condividiamo pienamente il suo messaggio di sostenibilità ambientale e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla protezione dell'oceano», afferma il Deputy CEO di Arena, Giuseppe Musciacchio: «Lavoriamo al fianco di Gregorio Paltrinieri da dieci anni e la nostra partnership si basa su una forte comunanza di valori. Sostenere questa sua iniziativa è stata per noi una decisione naturale. La nostra azienda si ritrova in grande sintonia con Dominate the Water anche sui temi del riciclaggio: infatti, Arena ha nella propria offerta sempre più prodotti che sfruttano materie prime riciclate».

Sarà PCUP, la startup ideatrice del bicchiere in silicone non contundente, termoisolante e resistente oltre 2000 lavaggi, a rifornire atleti e spettatori di Dominate the Water. Il suo CEO Founder, Lorenzo Pisoni: «Mi sono formato in piscina, con l'odore del cloro nei capelli e il segno degli occhialini sul naso. Nuotando ho imparato la disciplina, la determinazione, la cura per il dettaglio e la resilienza che ogni giorno metto in campo nel portare avanti la nostra startup. PCUP è fiera di partecipare come partner di Dominate the Water, velocizzando le code e semplificando il servizio food & beverage in tutte le tappe dell'evento. Grazie ai nostri bicchieri connessi con tecnologia IoT e all'eccezionale birra de La Orange, i partecipanti agli eventi saranno protagonisti di una pratica di riuso per non sprecare bicchieri usa e getta e per scoprire nuovi modi di interagire con gli altri e con l'organizzazione».

GREGORIO PALTRINIERI è un nuotatore italiano, campione olimpico dei 1500 di Rio 2016 e 3 volte campione mondiale nei 1500 (Kazan 2015 e Budapest 2017) e degli 800 stile libero di Gwangju 2019. In acque libere, Paltrinieri è stato medaglia d’argento della 5 chilometri a squadre dei Mondiali di Gwangju 2019 e bronzo olimpico della 10km di Tokyo 2020, campione europeo in carica di Budapest 2021 della 10km, 5km e in staffetta.

LIA CAPIZZI - che oggi, lunedì 30 maggio, ha presentato la conferenza stampa di Dominate the Water alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna - è una giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica di lungo corso sportivo, inviata di SKY per diciott’anni ai Giochi Olimpici e alle rassegne mondiali e continentali di nuoto.

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea conserva oltre 20.000 opere fra dipinti, disegni, sculture e installazioni per un’ampia visuale sull’arte dall’Ottocento fino ai giorni nostri.

Unico museo nazionale dedicato interamente all’arte moderna e contemporanea, con la direzione di Cristiana Collu, la Galleria Nazionale è un luogo di ricerca e sperimentazione dove riflettere sui linguaggi, sulle pratiche espositive e sul ruolo sociale del museo contemporaneo. Per questo è impegnata da molti anni nella sostenibilità ambientale (la Galleria è il primo museo in Italia ad aver ottenuto la certificazione ISO 50001 nel 2019) e porta avanti un piano di ottimizzazione delle risorse e di miglioramento dell’efficienza energetica della struttura che si estende fino al 2025, orientato a rendere la Galleria Nzeb – nearly Zero Energy Building.

La Sala delle Colonne, che ha ospitato la conferenza stampa di Dominate the Water, è un luogo di confine tra città e museo, tra il pubblico e le opere in sala. Uno spazio di dialogo, incontri e scambi culturali, fra il Trojan Bar, il tappeto celeste come il mare e le sedie d’artista, tutti arredi disegnati dall’artista e designer Martí Guixé. Il particolare divano fa parte di INTERTWINGLED - The Role of the Rug in Arts, Crafts and Design: la mostra in corso nel Salone Centrale della Galleria Nazionale (fino al 4 settembre) a cura di Martí Guixé e Inga Knölke. (Ufficio Stampa DAO)

