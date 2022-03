Gregorio Paltrinieri e l’acqua, un rapporto indissolubile. Intervistato dal Corriere della Sera, il Greg nazionale ha parlato del e l’acqua, un rapporto indissolubile. Intervistato dal Corriere della Sera, il Greg nazionale ha parlato del suo feeling con il nuoto e di come si approccia alle gare.

Io, lontano dall’acqua dolce o salata, reggo davvero poco. Anche quando l’allenamento per le gare diventa noioso, faticoso e ripetitivo (cinque ore al giorno, sei giorni su sette, significa oltre 100 chilometri nuotati alla settimana), dopo un po’ l’elemento fluido mi manca. Cerco l’acqua, spinto da un misto di nostalgia e desiderio di agonismo, anche in montagna.

Ad

A dieci anni, da ranista, ero molto forte. Poi ho dovuto abbandonarla per decisione non mia: in un’estate sono cresciuto tutto d’un botto, non ho più trovato la coordinazione e il sincronismo tra braccia e gambe. Mi sono rifugiato nello stile libero e ho scoperto una straordinaria acquaticità”. Da piccolo, però, aveva tutt’altra attitudine : “”.

Nuoto Mondiali in vasca corta di Kazan cancellati 20 ORE FA

Greg è uno tosto, che non si accontenta mai. Non lo ha fatto nemmeno a Rio 2016, quando vinse l’oro nei 1500 sl: "Non mi sono mai veramente goduto una vittoria. Mai. Me lo impedisce come sono fatto: cerco sempre il pelo nell’uovo, vorrei di più, sento subito questa malinconia che mi proietta verso la prossima sfida. Passo più tempo a cercare l’errore che a far festa. In Brasile, ad esempio: ho vinto ma senza record del mondo. Ho trascorso giorni a rimproverarmelo. L’euforia pura è durata sì e no cinque secondi: quando ho toccato la piastra e ho visto che ero primo. Stop".

Paltrinieri: l'Oro nei 1500 sl alle Olimpiadi 2016 in 90 secondi

A Tokyo la situazione è stata ben diversa: in forma strepitosa prima, fermato dalla mononucleosi poco prima di partire, e poi la lotta contro il tempo per portare a casa delle medaglie: “Ti chiedi: perché proprio a me? Ero nella forma della vita, non mi ero mai allenato tanto. E prima dell’Olimpiade mi ritrovo completamente fermo per tre settimane per colpa della mononucleosi. Pensavo davvero di non meritarmelo. Da solo ti fissi solo su cose negative, da solo non ce l’avrei mai fatta. Le persone vicino a me mi dicevano: Greg, anche se arrivi a Tokyo al 50% delle tue potenzialità, sei sempre il più forte. Non era vero, naturalmente, ma quando i dottori mi consigliavano di non partire io ho scelto di crederci”.

Il suo percorso a Tokyo è parificabile a quello di Sofia Goggia a Pechino: forma strepitosa, infortunio, riabilitazione lampo e poi una medaglia.

In Sofia mi sono rivisto in pieno. L’avvicinamento a Tokyo è stato un periodo difficilissimo da gestire, tra alti e bassi e la malattia. Fisicamente, né io né Sofia eravamo lontanamente al top della forma: decisivo è l’approccio mentale. La testa può tutto. E io mentalmente non sono mai stato così forte come in Giappone l’estate scorsa.

Il piano per Parigi 2024, intanto, è già stilato: 800, 1500 e la 10 km nelle acque della Senna.

Voglio fare le tre gare. A maggior ragione dopo Tokyo, dove non ero io

E poi c’è Gianmarco Tamberi: amicizia vera o mediatica? "Verissima! A Rio venne a tifare per me in piscina con il gesso e le guance rigate di lacrime. Ci siamo parlati ed è scattato qualcosa. Lui è molto più esuberante di me, il suo animo è prorompente però siamo molto più simili di quello che può sembrare. Gimbo era stato derubato dei Giochi 2016, si è ripreso tutto con gli interessi cinque anni dopo. Fighissimo. Come si fa a non diventare amico di un tipo così?".

C’è anche spazio per la storia d’amore con Rossella Fiamingo, spadista della Nazionale, con cui è nato tutto proprio a Tokyo. "Con Rossella Fiamingo sto vivendo una storia molto bella. Per me, è amore. Ci siamo conosciuti anni fa e ritrovati, all’evento di uno sponsor, prima dell’Olimpiade in Giappone. A Tokyo ci siamo avvicinati moltissimo, ore e ore a parlare, una cosa stranissima per me, che prima delle gare mi ritiro nel mio spazio e spiccico pochissime parole. In quel contesto, invece, stare con Ross mi faceva bene. Lì mi si è accesa la lampadina. Oh-oh, sta succedendo qualcosa... Dopo Tokyo sentivo di voler ancora stare con lei. Siamo partiti per le vacanze nella sua Sicilia e zac. Lo sport ci separa, purtroppo. Cerchiamo di vederci il più possibile: io di sicuro sono in una fase in cui tutto quello che voglio è lei. Vorrei fare tutto con Rossella: con le ragazze precedenti non mi era mai capitato".

Nuoto USA, Il governatore nega la vittoria alla transgender Lia Thomas IERI A 14:59