Gregorio Paltrinieri fa il record europeo nei 1500 stile libero al Settecolli di Roma: per Greg migliorato di un secondo il suo vecchio primato

Un siluro nell’acqua. Gregorio Paltrinieri è il mattatore in questa giornata di chiusura del Trofeo Settecolli 2020 di nuoto. Gli 800 stile libero di ieri erano stati un indizio, i 1500 sl di oggi la conferma. Sì perchè il 14’33″10, nuovo record europeo e il vecchio primato continentale da lui detenuto messo in soffitta (14’34″04 a Londra 2016), è qualcosa di incredibile.

Nessuno poteva aspettarsi un Greg così grande, forse solo lui si aspettava nel suo cuore di ottenere un crono del genere che rappresenta la seconda prestazione mondiale all-time, alle spalle del record mondiale del cinese Sun Yang. Una gara su ritmi insostenibili fin dal primo 50 metri, scandendo un passo ogni vasca da 29″2 e 29″1 come un orologio svizzero. Il passaggio agli 800 metri di 7’45″41 aveva lasciato intendere che la velocità era sensazionale e quello che è stato il tocco alla fine l’ha confermato.ù

Paltrinieri dunque rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà a Tokyo e per i suoi avversari le preoccupazioni non mancheranno. In seconda posizione un eccellente Domenico Acerenza (14’49″98), mentre in terza piazza ha concluso il francese Marc-Antoine Olivier (15’06″29).

