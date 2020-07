La campionessa azzurra, regina dei 1500 parla delle prossime Olimpiadi: "Nel 2021 sarò più forte"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la campionessa azzurra fa il punto della situazione a un anno da Tokyo.

"Voglio farmi trovare pronta com’è successo ai Mondiali. Un anno in più di esperienza mi aiuterà per Tokyo. Ledecky resta la favorita sempre, ma io sono cambiata. La Ledecky è un grande stimolo per me: prima mi sentivo più insicura, la vedevo troppo lontana. Ai Mondiali 2019 sono riuscita ad affiancarla. Sì, sono sempre più vicina a lei".

Entrare nella storia

"Vorrei nuotare per i prossimi dieci anni e quindi lasciare un’impronta. Più vinco, più mi piace vincere: è il mio modo di divertirmi. L’oro mondiale mi ha cambiato più dei 3 ori europei. Ora sono più consapevole anche se come carattere non sono diversa".

Simona e le Olimpiadi

"Nel 2016 le sfiorai di poco. Stavolta non dovranno sfuggirmi, ogni tanto ci rido sopra sul rinvio, ma spero davvero che la pandemia si fermi. Nel 2016 passai un momento difficile, mi cadde il mondo addosso temevo di smettere e non mi andava di allenarmi. Poi è scattato qualcosa in me: se volevo risultati erano necessari sacrifici fisici e mentali e mi serviva gestire le gare in un altro modo. Sta succedendo così".

