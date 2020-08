Dal nostro partner OAsport.it

7’40″22 (miglior crono mondiale dell’anno): è questo il tempo negli 800 stile libero che Gregorio Paltrinieri si è concesso nella piscina del Trofeo Settecolli. Il Foro Italico è stato teatro di una prova stellare del campione carpigiano che, nonostante i tanti cambiamenti, ha messo in acqua una nuotata senza pause e davvero super convincente. Del resto, siglare un tempo del genere a poco meno di un secondo del record europeo da lui stesso detenuto (7″39″27) è tanta roba.

Una gara alla Paltrinieri. Passaggio super forzato ai 400 metri di 3’47″14 e poi a resistere su un passo da 29″ per vasca, con una buona chiusura nell’ultima da 28″02. Benissimo dunque Greg che si aspettava delle risposte dopo il lungo stop per la pandemia e i mutamenti. La piscina romana lo ha premiato alla grande. Non ha potuto fare molto Gabriele Detti, ancora non al livello del suo ex compagno d'allenamento in questa distanza, ma comunque autore di un buon 7’46″04 a precedere un buon Domenico Acerenza (7’48″74) e Marco De Tullio (7’53″69), completando un quadro decisamente confortante in chiave italiana. A questo punto, c’è grande curiosità sui 1500 sl di giovedì, dove potrebbe venir fuori qualcosa di speciale per Paltrinieri…

