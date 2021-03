Tania Cagnotto è ancora mamma, è nata la piccola Lisa. Seppur con nove giorni di ritardo rispetto il termine previsto della scadenza della gravidanza, la piccola Maya ha finalmente la sua sorellina. A comunicarlo è stata proprio l’ex tuffatrice azzurra con un selfie con la sua piccolina direttamente dal letto dell’ Ospedale S.Maurizio di Bolzano.

La neonata sta bene e pesa tre chili e 110 grammi. In tantissimi i colleghi sportivi a congratularsi con mamma Tania, da Francesca Dallapè: “Che meraviglia! Sono tante felice per te” ha commentato, ad altri come Massimiliano Rosolino, Aldo Montano e Simone Giannelli...

Il fiocco rosa arriva nel momento giusto – nonostante il piccolo ritardo – dato che Giorgio Cagnotto, papà e storico allenatore di Tania, era stato dimesso da poco dall’ospedale dove era ricoverato a causa del Covid.

