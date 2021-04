Tokyo, alle prossime Olimpiadi. Federica Pellegrini è scesa 1’56″69 che le è valso inoltre il titolo nazionale nei 200 sl davanti alla Panziera (1'59''69) e alla Pirozzi (2'00''38) agli Assoluti di Riccione. Al quinto posto l'altra favorita di giornata, Simona Quadarella che ha chiuso in 2’00″49. La 'Divina' potra così partecipare alla sua quinta Olimpiade in carriera (già in gara ad Atene 2004), dove nei 200 stile libero ha conquistato un argento proprio ad Atene (1'58''22) e un oro, con record mondiale, a Pechino nel 2008 (1'54''82). È finalmente arrivato il tanto e agognato pass per andare a, alle prossime Olimpiadi.è scesa sotto il tempo limite posto dalla Federnuoto , nuotando inche le è valso inoltre il titolo nazionale nei 200 sl davanti alla(1'59''69) e alla(2'00''38) agli Assoluti di Riccione. Al quinto posto l'altra favorita di giornata,che ha chiuso in 2’00″49. La 'Divina' potra così partecipare alla sua(già in gara ad Atene 2004), dove nei 200 stile libero ha conquistato un argento proprio ad Atene (1'58''22) e un oro, con record mondiale, a Pechino nel 2008 (1'54''82).

Le prime tre nei 200 sl

Atleta Tempo 1. Federica Pellegrini 1’56″69 2. Margherita Panziera 1’59″52 3. Stefania Pirozzi 2’00″38

Giornata molto particolare, anche perché la finale dei 200 sl femminile parte con 10 minuti di ritardo a causa di un problema tecnico al cronometro delle vasche di Riccione. La veneta è però agguerrita e desiderosa di chiudere la pratica per andare a Tokyo. La Pellegrini dà segnali importanti sin da subito, basta considerare il primo passaggio con 26''81 e il 56''24 di metà gara. Ai 150 metri siamo a 1'26''37, fino all'ottimo 1'56''69 che le vale il pass per le Olimpiadi (1'56''90 era il tempo limite). Ecco quindi la qualificazione presa sul campo dalla Pellegrini che non voleva volare a Tokyo con una convocazione regalata dalla Federazione per quanto fatto in carriera. Il minimo olimpico c'è e si può programmare il percorso di avvicinamento alle gare in Giappone.

I migliori tempi del 2021

Atleta Tempo Yang Junxuan (Cina) 1'54''70 Emma McKeon (Australia) 1'55''56 Siobhan Haughey (Hong Kong) 1'55''81 Ariarne Titmus (Australia) 1'55''93 Katie Ledecky (USA) 1'56''62 Federica Pellegrini (Italia) 1’56″69

Per la Pellegrini, quello raggiunto oggi, è il sesto miglior crono del 2021. La migliore finora è stata Yang Junxuan (1'54''70, decimo crono di sempre), poi l'australiana Emma McKeon (1'55''56).

