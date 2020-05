Il campione italiano spiega l'improvviso cambio di allenatore, da Stefano Morini a Fabrizio Antonelli: “Mi stava passando la voglia di nuotare, non ero nella situazione ideale per prepararmi ad un’Olimpiade”. E sul futuro: “A Tokyo vado per vincere tre ori, voglio migliorare tanto in acque libere”

"Avevo perso qualsiasi tipo di stimolo. Mi stava passando la voglia di nuotare, non mi divertivo e non ero tranquillo. È stata una decisione maturata nel corso dei mesi. Nessun litigio, nessun problema con il Moro (Stefano Morini), ma non potevo allenarmi ancora a Ostia. Ero demotivato all’allenamento, mi chiedevo ogni giorno cosa stessi facendo. Dovevo ritrovarmi e il rinvio dell’Olimpiade ha influito e mi ha dato la spinta definitiva per cambiare”. Gregorio Paltrinieri, in una conference call organizzata da DAO Sport per l’occasione, spiega con calma e lucidità la sua scelta. Una scelta a sorpresa, improvvisa, destinata a far discutere e che cambia totalmente le prospettive sul suo futuro.

Dopo 9 anni avevo brutte sensazioni

Dopo tanti anni in uno stesso posto (Ostia), ho avuto brutte sensazioni. Ero inquieto e non mi divertivo piú. Mi sono spaventato.Con Morini ho trascorso nove anni magnifici e con risultati incredibili. Abbiamo vinto tutto, ma essendo io meticoloso, professionista, maniacale, non mi sentivo piú come prima e mi tormentava non essere al 100% mentalmente”. Paltrinieri analizza il suo stato d’animo e si scava dentro. Dopo il decennale dominio in vasca sugli 800 metri stile libero e soprattutto sui suoi mitici 1500 metri, sentiva il bisogno di concentrarsi sulle acque libere e su quella 10 chilometri che sembra ora diventata un suo obiettivo fisso. E allora chiuso il rapporto lavorativo con il suo mentore Morini e via alla nuova avventura con Fabrizio Antonelli, tecnico specializzato nel nuovo in acque libere e gia allenatore dell'argento olimpico Rachele Bruni.

A Tokyo per vincere tre ori, priorità alle acque libere

"Voglio andare a Tokyo per vincere tre medaglie d’oro. Sono ambizioso e ci credo. E quasi ringrazio la situazione che si è venuta a creare. In queste settimane di lockdown avevo giá previsto tutto e mi sono fatto forza. Non sai mai se la scelta è quella giusta, ma sono mesi che ho in testa un cambiamento e avevo voglia e bisogno di azzerare e di ricominciare".

Addio difficile a Morini, ora a Roma con Antonelli

"É stato molto difficile comunicarlo al Moro e prendere la decisione definitiva. Sono legatissimo a lui e rifarei tutto questo percorso, da 16 in poi, vissuto fianco a fianco. Spero che lui abbia capito la decisione, anche se non se l’aspettava. Puntare su Antonelli é stata una scelta ponderata. Ho valutato bene le alternative e ho scelto la persona di cui mi fido di piú in assoluto tra gli allenatori italiani. È giovane, ha metodi di allenamento giovani, con tecniche innovative e che mi stimolano. Un grande cambiamento e una grande sfida. Voglio specializzarmi anche sul nuoto di fondo e lui puó darmi una visione globale. C’è modo di crescere insieme".

