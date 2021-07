Nuoto

BENEDETTA PILATO, ESORDIO BEFFA ALLE OLIMPIADI: SQUALIFICATA NELLA BATTERIA DEI 100 RANA

TOKYO 2020, NUOTO - Il debutto ai Giochi Olimpici della 16enne tarantina, campionessa europea in carica e primatista mondiale sui 50 metri, finisce nel modo più impronosticabile con una L'azzurra, che ha concluso la sua batteria al quinto posto, è stata squalificata dai giudici. La pugliese non sarebbe comunque entrata in finale con il tempo fatto segnare in batteria prima di essere fermata.

00:02:20, un' ora fa