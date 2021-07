Nuoto

Tokyo 2020: da Damasco alle Olimpiadi, lo straordinario viaggio di Yusra Mardini

TRAILBLAZERS - Yusra Mardini è una giovane nuotatrice siriana fuggita dal suo Paese in guerra. Dopo aver attraversato il Mediterraneo su un gommone, è riuscita ad arrivare in Germania. Membro dell'Olympic Refugee Team a Rio nel 2016, da quel momento ha cercato di far sentire la sua voce nella lotta per un mondo migliore.

00:00:42, un' ora fa