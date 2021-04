Federica Pellegrini va veloce verso la sua 5a Olimpiade, ad agosto a Tokyo dopo Atene, Pechino, Londra e Rio. La Divina ha raccontato il suo avvicinamento ai Giochi giapponesi alla Rai, in un’intervista raccolta da Elisabetta Caporale in uno speciale chiamato "Questione di Fede".

La qualificazione a Tokyo 2020? Mi sono stupita molto di come ho reagito, soprattutto negli ultimi anni. Pensavo che già Rio 2016 fosse tirata per i capelli, pensavo fosse l’ultima. Invece devo dire che quella medaglia mancata ha attivato qualcosa, mi ha portato ad allenarmi meglio e ad avere ancora fame.

Federica Pellegrini si è qualificata ai Giochi di Tokyo di diritto, nonostante la Federazione le avesse “dedicato” un pass. Agli assoluti di Riccione però, la Divina ha dimostrato perché non servono scorciatoie ma solo voglia di fare.

Tokyo 2020 Pellegrini: "Dopo Tokyo cambio vita. Alla Vezzali dico che..." 17/04/2021 A 11:01

"Nella mia carriera non mi ha mai regalato niente nessuno. Non perché fossi contro alla decisione della Federazione, ma per un fatto personale"

Bandiera e simbolo della Nazionale Italiana ma anche delle donne.

"Ho scelto un allenatore che non aveva mai allenato le donne, Alberto Castagneti, che nelle sue dichiarazioni all’epoca di Sydney 2000 diceva che le donne erano solo capaci a truccarsi, quindi l’ho fatto ricredere e di questo sono molto contenta!"

Cosa consiglierebbe Federica Pellegrini a una ragazza che sta crescendo: "Aggrapparsi fortemente ai valori reali, di farsi le spalle larghe, di non stare a guardare le cose intangibili"

Amore per il nuoto, amore per la famiglia. Federica Pellegrini pensa sia arrivato il momento di avere una famiglia tutta sua?

Famiglia tutta mia? Sì e non vedo l’ora. Io non programmo niente ma è arrivato il momento, mi piacerebbe. Dopo Tokyo cambio vita, voglio vivere la vita che non ho mai vissuto. Svegliarmi tardi la mattina ad esempio, e fare quello che mi diverte

E alla domanda se si può continuare a sognare, la Divina risponde: "Quello sempre! Sognare e crederci non ha età, non ha mestiere"

Giochi da Ragazze: Federica Pellegrini in esclusiva su Eurosport

Tokyo 2020 Panziera in esclusiva: Tokyo, Pellegrini, matricola e amore 13/04/2021 A 12:29