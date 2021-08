Nuoto

OLIMPIADI, NUOTO: GREGORIO PALTRINIERI DOPO IL 4° POSTO NEI 1500: "NULLA DA RECRIMINARE"

NUOTO - Gregorio Paltrinieri, cede lo scettro di campione olimpico a Finke, e commenta così il 4° posto nella finale: "Le sensazioni non erano ottime ho provato a condurre la gara all'inizio ma nelle vasche centrali non ne avevo proprio ma non ho nulla da recriminare perché ho dato tutto".

00:01:57, un' ora fa