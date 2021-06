Nuoto

Nuoto, Lochte, niente 5a Olimpiade: si commuove in conferenza stampa

NUOTO - Ryan Lochte è costretto a dire addio alla sua quinta Olimpiade: il 36enne ha chiuso al settimo posto la finale dei 200 metri ai Trials americani: ora è tempo di passare il testimone a Michael Andrew: "La sua stima nei miei confronti vale molto per me", dice un Lochte visibilmente commosso in sala stampa.

00:01:21, 19/06/2021 A 11:17