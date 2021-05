Nuoto

Nuoto Nicolò Martinenghi in ESCLUSIVA: Tokyo, Peaty, Inter, social

TOKYO - Nicolò Martinenghi si è raccontato in ESCLUSIVA ai microfoni di Eurosport: gli obiettivi in vista dei Giochi di Tokyo, il rivale-amico Adam Peaty, la passione per l'Inter e per i social. A tutto Martinenghi!

00:13:49, 36 minuti fa