Benedetta Pilato e i 50 rana: un rapporto speciale. La giovanissima pugliese, classe 2005, ha dominato letteralmente la specialità nel corso del Trofeo Settecolli 2021 di nuoto. La tarantina, nella sua amata unica vasca, ha sciorinato un’altra prestazione sensazionale sotto i 30″, da 29″69. Un tempo che nessuna atleta aveva mai realizzato in questa manifestazione.

Per la cronaca, alle spalle di Pilato, si è classificata una Arianna Castiglioni convincente (30″06), che ha dato dimostrazione dopo la stupenda gara di ieri nei 100 (valsa il primato italiano di 1’05″67) di essere in un momento di forma notevole. A completare il podio la brasiliana(30″56), quarta. Ottimi segnali quindi dalla ragazzina azzurra in vista di quel che sarà in Giappone