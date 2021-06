Federica Pellegrini ha concluso in quarta posizione i 100 stile libero donne del Trofeo Settecolli 2021 di nuoto. La veneta, nelle due vasche, si è espressa su standard buoni se si rapportano le sue possibilità su questa distanza: il 53″71 di oggi fa ben sperare, viste anche le sensazioni che l’azzurra ha provato nel corso della gara. Un passaggio a 26″35 e un ritorno da 27″36 (il migliore della serie più veloce andata in scena al Foro Italico) sono split che hanno regalato un sorriso . La veneta, nelle due vasche, si è espressa su standard buoni se si rapportano le sue possibilità su questa distanza:(il migliore della serie più veloce andata in scena al Foro Italico) sono split che hanno regalato un sorriso alla nostra portacolori che si approccia alle Olimpiadi di Tokyo con la voglia di far bene e di lasciare il segno alla propria maniera.

Ricordiamo che Federica gareggerà nei 200 stile libero, in un contesto molto difficile con tante atlete che ambiscono al meglio possibile. Vero che è lei, in qualità di campionessa del mondo in carica, cercherà di far valere le proprie possibilità.

"Sono molto contenta del 100 di oggi perché comunque era da un po’ che non nuotavo sotto il 53″8. Fa piacere vedere il 53″7 in una gara così bella, perché oggi di centiste ce n’erano in vasca… Bella gara, mi sono sentita molto bene e ho nuotato bene. Sono contenta e soddisfatta“, ha detto l’azzurra ai microfoni di Rai Sport.

"Belle sensazioni a livello di nuotata. I tempi sono buoni, ma mi interessava più che altro avere un buon feeling in acqua – prosegue la campionessa olimpica di Pechino 2008 – Il pubblico? Non siamo ancora al completo, ma avere un po’ di brusio nella chiamata alle corsie è una bella emozione. Domani? C’è il 50 stile, ma le gare a cui tenevo di più le ho già fatte”.

Per la cronaca, la vittoria è andata all’olandese Femke Heemskerk, abilissima a sfruttare un passaggio da 25″55, gestendo con un buon ritorno (27″48) la prova (53″03 il crono finale). Sul podio troviamo poi la svedese Sarah Sjoestroem (53″47), reduce da un problema fisico piuttosto importante, e l’altra esponente dei Paesi Bassi Ranomi Kromowidjojo (53″55).

