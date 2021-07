Federica Pellegrini proverà a qualificarsi per la finale dei 200 stile libero femminili. Nella notte italiana di martedì 27 luglio,proverà a qualificarsi per la finale dei 200 stile libero femminili. La Divina ha superato il primo turno eliminatorio col 15° tempo in totale , il quinto nella sua batteria. La campionessa azzurra ha fatto registrare un 1'57"33 penultimo tempo valido per passare il turno. Ora però, servirà ingranare qualche marcia in più per accedere alla gara che conta.

Federica Pellegrini in semifinale dei 200 sl, in diretta su Discovery+

Le semifinali di 200 stile libero femminile partiranno dalle 03.30 di martedì 27 luglio. La finale è in programma per le 03.41 di mercoledì 28 luglio. Tutto il nuoto e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Semifinale e finale di 200 sl: informazioni

Data, orario e luogo: la semifinale è in programma martedì 27 luglio, dalle ore 3.30, Tokyo Acquatics Centre. La finale si disputerà mercoledì 28 luglio, ore 3.41, Tokyo Acquatics Centre.

Federica Pellegrini si affaccia alla semifinale con aspettative altissime: i 200 sl sono la specialità che la fecero conoscere, al suo debutto olimpico ad Atene 2004, quando a soli 16 anni strappò l'argento. E' la gara che le valse l'oro a Pechino 2008. Insomma, la gara della sua vita.

Alle semifinali parteciperanno anche le sue avversarie di sempre:la statunitense Allison Schmitt, campionessa campionessa olimpica dei 200 sl a Londra 2012 e Katie Ledecky, d'oro nei 200 sl di RIo 2016. Questo trio di nuotatrici non è affatto banale: per la prima volta nella storia del nuoto, partiranno assieme le ultime tre campionesse olimpiche di categoria.

La sfida Ledecky-Pellegrini avrà un sapore particolare: la statunitense cercherà di vendicare la sconfitta impartitale dalla Divina ai Mondiali di Budapest nel 2017.

Ariarne Titmus si presenta a Tokyo con l'inerzia agonistica dalla sua parte. A Tokyo la giovanissima nuotatrice Il nome della vincitrice dell'oro potrebbe però celarsi al di fuori di questo trio pluri-decorato: la 20enne australianasi presenta a Tokyo con l'inerzia agonistica dalla sua parte. A Tokyo la giovanissima nuotatrice ha già battuto la Ledecky (per la prima volta) nei 400 sl.

Approfondimenti e dichiarazioni

