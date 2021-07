Nuoto

Olimpiadi Federica Pellegrini emozionata: "Felice, obiettivo centrato" Tokyo 2020

Olimpiadi - Federica Pellegrini commenta in esclusiva ai nostri microfoni l'accesso alla finalissima dei 200m stile libero di Tokyo 2020, quinta finale in cinque Olimpiade nella stessa disciplina: nessuna donna come lei.

00:00:29, un' ora fa