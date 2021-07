Le possibilità di ottenere un risultato da podio sarebbero nulle. Ma questo principio non vale per Per molti atleti, un 1500 stile libero senza un’adeguata preparazione non sarebbe neanche un rebus.. Ma questo principio non vale per Gregorio Paltrinieri . Intanto, non va dimenticato che su questa distanza è arrivato l'oro a Rio 2016. Ora c'è poca benzina nel serbatoio: la mononucleosi ha scompaginato le carte in tavola.

Servirà tanta testa. Come accaduto . Come accaduto nella Finale degli 800 stile libero , in cui Paltrinieri ha ottenuto un argento che nessuno si sarebbe aspettato, a maggior ragione dopo le difficoltà nelle heat. Ma nelle ultime vasche il feeling è stato decisamente migliore, come dichiarato dallo stesso carpigiano: "Mi sono sentito molto meglio rispetto alla batteria e questo è un buon punto di partenza. Sto ritrovando un po’ la mia nuotata".

cosa può succedere nella Finale dei 1500? “se Greg dovesse trovare un passo da 58″9 o 59″0 ogni 100 metri, potrebbe creare quel gap non semplice da recuperare. La soluzione al rebus è quindi quella di una gara garibaldina: quando ci si troverà ai 1000 metri si tireranno le somme. E allora,? “ Sarà difficile e ci sarà da soffrire, ma qualcosa dovrò inventarmi . In condizioni normali in quattro possiamo scendere sotto i 14’40. Finke non lo conoscevo: nuota molto bene. Fabrizio (Antonelli ndr) mi ha sempre spronato a non mollare; questi sono risultati inaspettati, perché fino a un mese fa ero perso e fino a qualche giorno fa mettevo in dubbio perfino la mia presenza; devo ringraziare lui, la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno sostenuto se sono qui“, le sue considerazioni dopo le heat. L’intenzione sarà quella di impostare una gara d’attacco e stringere i denti fino a che è possibile. I rivali, sicuramente, prenderanno le dovute contromisure, mae. La soluzione al rebus è quindi quella di una gara garibaldina: quando ci si troverà ai 1000 metri si tireranno le somme.

