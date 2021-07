La finale dei 1500 sl maschile è in programma alle 03.44 di domenica 1° agosto. Tutto il nuoto e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Data, orario e luogo: la finale è in programma domenica 1° agosto, alle 3:44 ora italiana, al Tokyo Acquatics Centre.

I tre nuotatori che gli sono finiti davanti nelle batterie della semifinale sono quelli con cui se la dovrà vedere all’alba di domenica, il campione europeo(14’45’’99), lo statunitense(14’47’’20) che a sorpresa ha vinto gli 800 ("Non lo conoscevo neanche - ha detto Greg - credo di non averlo mai incontrato in gare internazionali, ma si vede che è un buon nuotatore") e il tedesco. "Sarà difficile perché loro sono in forma, siamo in quattro idealmente sotto i 14’40’’, perciò sarà una gara impegnativa: qualcuno resterà deluso". Ovviamente, come negli 800, vanno tenuti in considerazione i postumi della mononucleosi che ha colpito il nuotatore di Carpi a ridosso della partenza per Tokyo Senza di essa le quotazioni dell'azzurro sarebbero decisamente diverse.