Sulla scia di Michael Phelps e Mark Spitz. L'uomo in copertina del nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo viene dalla Florida e non teme nessun confronto. Caeleb Dressel è il nuotatore più veloce e potente del mondo e lo ha dimostrato ancora una volta, sancendo il nuovo record mondiale nei 100 farfalla, già suo e migliorato da 49"50 a 49"45. Cinque fondamentali centesimi per conquistare anche l’oro che a Rio non riuscì a prendere neanche il suo connazionale e mito della vasca Phelps. Una gara perfetta quella del cannibale dei Mondiali del 2019 (sei ori e due argenti), che ha Tokyo ha giá messo a referto tre medaglie d'oro (e che tra 50 stile e staffette puó puntare ad incrementare il bottino). 23"00 nei primi 50 farfalla, spaziale ritorno, a respingere l’attacco dell’ungherese Kristof Milak. L’argento del magiaro è a 49"68, il bronzo è un po' italiano, firmato dallo svizzero Noè Ponti, allenato dal tecnico romano Massimo Meloni, che lo segue sul Lago Maggiore a Tenero.

Caeleb Dressel Credit Foto Getty Images

Meglio di Phelps, eguaglia Spitz

Dressel ha messo a referto in questi Giochi l'accoppiata olimpica 100 stile e 100 delfino 49 anni dopo Mark Spitz (1972). Nemmeno Phelps era mai riuscito in questa impresa. Ora 50 stile libero e un'altra staffetta (la 4 per 100 mista), per issarsi sempre piú in alto nella classifica degli ori olimpici (ne aveva vinti due in staffetta anche a Rio 2016). Un atleta poderoso, sfrontato, il re planetario della velocitá, che non sente il peso della storia e riesce a dominare in diverse discipline. Caeleb era attesissimo a questa Olimpiade e l'ha affrontata col piglio dei fuoriclasse, di quelli che non si accontentano e vogliono migliorare primati e record. Impressionante, sempre.

