Meravigliosa Italia nella gara regina del nuoto, i 100 metri stile libero: Thomas Ceccon e Alessandro Miressi arrivano rispettivamente primo e terzo nell'ultima batteria. Si qualificano quindi alle semifinali, in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:30

Ceccon, dopo aver sfiorato il podio nei 100 dorso stabilendo il nuovo primato italiano di 52″30, è tornato sul blocchetto di partenza e ha infilato ua gara da 47″71. Semplicemente devastante, realizzando il miglior crono delle heat. Il veneto ha iniziato con una prima vasca da 22″95 e un ritorno da 24″76 che gli ha permesso di precedere nella sua batteria il fortissimo americano Caeleb Dressel (47″73) e l'altro alfiere azzurro Alessandro Miressi (47″83). Una gara serratissima nella quale il veneto ha migliorato il proprio personale che era di 48″19, stabilito al Trofeo Settecolli di quest’anno. L’ennesima conferma di una grande condizione, nonostante le fatiche dei 100 dorso e della staffetta 4×100 stile libero.

Le parole di Ceccon

"Si è visto che sto bene, sono in forma. Non mi sono riposato, sapevo di poter arrivare al 47.7. Ho nuotato molto tranquillo, cercando di non pensare a quello che è successo stamattina. Posso giocarmi la finale, puntiamo a quella".

