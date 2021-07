La staffetta 4 per 200 metri stile libero femminile cinese ha stravolto ogni pronostico andando a conquistare l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e stabilendo il nuovo Record Mondiale con 7:40.33. Le australiane, favorite alla vigilia, sono finite terze in 7:41.29, dietro le americane, argento in 7:40.73. Tutti e tre i tempi sono inferiori al precedente primato mondiale. Cina che conquista anche l'oro nei 200 farfalla: Zhang Yufei trionfa in 2'03"86, terzo crono mondiale all time, battendo le americane Regan Smith in 2'05"30 e Hai Flickinger 2'05"65, fuori dal podio l'ungherese Boglarka Kapas a 2'06"53. La madame butterfly cinese del 1998 è la degna erede della primatista mondiale Liu Zige (2'01"81, del 2009).

Razzetti fuori dalla finale nei 200 misti

Alberto Razzetti non riesce a centrare la finale dei 200 misti per soli sei centesimi, eliminato per mano dell'ungherese Laszlo Cseh, nato nel 1985 e alla quinta Olimpiade. Peccato per il genovese che peggiora il crono della batteria (1'57"46) ed ha un record italiano di 1'57"13. Il più veloce è il cinese Wang Shun in 1'56"22, seguono lo scozzese Duncan Scott 1'56"69 e il nipponico Seto in 1'56"85, mente l'americano sino ai 150 metri è sotto di 11 centesimi al record mondiale ma chiude quarto in 1'57"08.

Fuori anche la Fangio nei 200 rana

Nelle semifinali dei 200 rana donne, la sudafricana Tatjana Schoenmaker centra il terzo tempo della storia in 2'19"93 e si candida all'oro, che le contenderà soprattutto la russa Chikunova da 2'20"67. E' lei l'erede della mitica Penny Heyns. Terzo crono per l'americana Annie Lazor 2'21"94. L'altra sudafricana Kaylene Corbett è quarta in 2'22"08, l'altra americana Lilly King è quinta in 2'22"27. Esce Francesca Fangio, 15a i 2'27"56: con il suo record italiano di 2'23"06 sarebbe stata ottava.

