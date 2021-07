Margherita Panziera é fuori dalla finale dei 200 dorso. Nono tempo per la miglior dorsista italiana (quinto della sua semifinale), che arrivava a Tokyo per puntare a una medaglia, dopo aver nuotato a maggio il secondo crono mondiale dell'anno nella disciplina. 2'09''54, un tempo altissimo, di quattro secondi piú alto rispetto ai suoi standard. "Non mi viene neanche da piangere perché non c’è una cosa che ho sbagliato, è che non so proprio cosa dire”, ha dichiarato la nuotatrice veneta dopo l'uscita di scena. Seebohm e McKeown, entrambe australiane, le due favorite.

Schoenmaker, oro con record del mondo, bis di Rylov nel dorso

Finale stupenda dei 200 metri rana. Oro per una superba Tatjana Schoenmaker con nuovo record del mondo: 2'.18''.95 per la sudafricana. Argento e bronzo per le due americane King e Lazor. Bis del russo Evgenij Rylov: dopo l'oro nei 100 dorso, ecco l'oro nei 200 dorso. 1'53''27 per lui, argento all'americano Murphy, bronzo al britannico Greenbank. Emma McKeon vince invece l'oro nei 100 stile libero. Medaglia storica per l'Australia femminile, con nuovo record olimpico. Argento per Haughey, bronzo per l'altra australiana Kate Campbell. L'ultimo oro di giornata, nei 200 misti, se lo aggiudica il cinese Wang. Argento per il britannico Duncan Scott, bronzo per lo svizzero Desplanches. Nelle semifinali dei 100 metri farfalla miglior tempo per l'accesso in finale del fenomeno americano Caeleb Dressel (record olimpico), davanti all'ungherese Milak. Si giocheranno loro due la medaglia d'oro domani.

