Dopo l'oro mondiale, ecco quello olimpico. Caeleb Dressel toglie lo scettro all'australiano Kyle Chalmers nella gara regina della velocitá. L'americano si prende la medaglia d'oro dei 100 stile libero per soli sei centesimi, con un 47"02 dopo aver virato a 22"39. Primo titolo individuale alle Olimpiadi per Dressel, che riporta negli Stati Uniti il titolo della specialità regina che mancava da Seul '88 con Matt Biondi. Il bronzo è del russo Kliment Kolesnikov a 47"44. Il gigante azzurro Alessandro Miressi è solo sesto con 47"86: ai 50 metri aveva virato in 22"95, ma gli sono mancati gli ultimi 30 metri finali, in cui di solito brilla. Resta quindi quello di Filippo Magnini il miglior piazzamento di un italiano nei 100 sl alle Olimpiade: quinto ad Atene 2004.

