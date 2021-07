Una batteria da brividi. La quinta Olimpiade della Divina del nuoto si è aperta, in corsia 4, nella terza batteria dei 200 metri stile libero. Federica Pellegrini ha chiuso in quinta posizione col tempo di 1:57.33. Un tempo lento per poi assistere con trepidazione all'ultima batteria. La nostra campionessa approda comunque in semifinale col 15esimo tempo, il penultimo utile. Federica Pellegrini, a caldo ai microfoni RAI, riconosce la gara non brillante: "Mi sembrava di fare molta più fatica di quella che facevo. Sarà una scalata. Ma domattina (ore 3:30 italiane, ndr) bisogna cambiare registro".

I 200 sl sono la specialità che la fecero conoscere, al suo debutto olimpico ad Atene 2004, quando a soli 16 anni strappò l'argento. E la gara che le valse l'oro a Pechino 2008. Insomma, la sua gara della vita. Il cerchio deve chiudersi nel migliore dei modi chiudendo di fatto la sua carriera olimpica con la partecipazione più desiderata di tutte.

