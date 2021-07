Nessun miracolo, questa volta. Nessuna impresa, ma una prova di enorme dignitá, sensibilitá e leggerezza, abbattendo il muro dell'1'56'' come non era mai riuscita a fare nell'ultimo anno. Federica Pellegrini chiude al settimo posto la finale dei 200 metri stile libero, la specialitá che l'ha resa leggendaria negli ultimi 17 anni. Sui social l'aveva ribattezzata "The Last Dance" e, anche se non si é conclusa con una medaglia, la gara odierna rappresenta un bellissimo ultimo viaggio per la campionessa infinita nativa di Mirano. Imprendibili l'australiana Ariarne Titmus (vera dominatrice di questi Giochi), che ha stampato un eccelso 1'53''50, e la nuotatrice di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey (1'53''92). Delude invece Katie Ledecky, solo quinta dietro alla canadese Oleksiak e alla cinese Yang.

FEDERICA PELLEGRINI, L'ULTIMA FINALE OLIMPICA: RIVIVI LA SUA GARA

Un bel viaggio, parola di Fede

Tokyo 2020 FEDERICA PELLEGRINI, L'ULTIMA FINALE OLIMPICA: RIVIVI LA SUA GARA UN' ORA FA

"É stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'inizio alla fine". Federica Pellegrini prova a non piangere, ma non riesce a trattenere le lacrime dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile, "'ultima della mia carriera". "Tra pochi giorni faró 33 anni, è il momento più giusto per smettere. Ringrazio tutti quelli che mi hanno tifato e si sono svegliati di notte per seguirmi dall'Italia". Ricordiamo che l'azzurra di fatto aveva già conquistato la sua impresa, cioè la quinta finale consecutiva nella stessa gara, i 200 stile libero (impresa inedita finora tra le donne).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

Tokyo 2020 FEDERICA PELLEGRINI, L'ULTIMA FINALE OLIMPICA: RIVIVI LA SUA GARA UN' ORA FA