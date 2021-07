"Matteo è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La prioritá era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo". Federica Pellegrini, dopo aver disputato l'ultima finale olimpica della sua straordinaria carriera, ha ufficializzato una relazione che era di fatto ben nota da tempo. E cioè quella tra lei e il suo allenatore Matteo Giunta. La fuoriclasse veneta, che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nuoto tricolore negli ultimi tre lustri abbondanti ed è diventata un'icona assoluta dello sport italiano, si è sciolta del tutto e ha dichiarato senza alcuna remora: "Senza Matteo Giunta probabilmente mi sarei fermata ben prima di oggi. Non lo avevamo mai detto apertamente, anche se a tanti era evidente"

Chi è Matteo Giunta

Ma chi è esattamente Matteo Giunta? Pesarese, 39 anni, appassionato di basket e di tennis, è l'allenatore di Federica da ormai cinque anni e ha iniziato a seguirla con frequenza da fine 2014. Un uomo educato, gentile e misurato, che ha tentato di gestire con riservatezza tutte le voci scoppiate dopo la fine della storia tra Magnini e Federica nel 2017, dopo che già da tempo correvano voci sul cosiddetto "triangolo amoroso". Più il mondo incendiava con le insinuazioni, più lui – con la complicità di lei – spegneva i fuochi, convinto dell’inutilità di rivelare la storia un po’ per rispetto a Magnini, un po’ per tenere separati lavoro e vita privata. Fede con lui come coach ha vinto tra l’altro il titolo mondiale nei 200 stile nel 2017 e nel 2019. Alle domande di gossip, Giunta ha sempre risposto con eleganza, glissando: “Sono abituato alle chiacchiere, so come reagire e tutto mi scivola addosso”.

Quale futuro per la Pellegrini

Matteo Giunta fará sicuramente parte del prossimo futuro di Federica e la accompagnerá in tutte le sue scelte, una volta che la Divina avrá definitivamente deciso di smettere con l'agonismo. Nei prossimi mesi capiremo come evolverá la vita di Fede, se intraprenderá una carriera da allenatrice, se si staccherá dal mondo del nuoto e continuerá con i programmi televisivi o se magari deciderá di fare la mamma a tempo pieno. In ogni caso inizialmente si godrá un meritato riposo, dopo essersi regalata la quinta finale olimpica consecutiva e aver concluso un epopea di quasi 20 anni, indimenticabile per qualsiasi appassionato italiano.

