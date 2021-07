Un piccolo grande capolavoro. Federico Burdisso conquista una splendida medaglia di bronzo, la prima nella farfalla nella storia dell'Italia alle Olimpiadi. Il pavese del 2001, allenato da Stefano Palombi all'Aurelia Roma, termina dietro al primatista e campione mondiale Kristof Milak (ungherese), che resta in testa sino alla fine per trionfare con il record olimpico di 1'51"25, tempo con cui batte anche il nipponico Tomoru Honda in 1'53"73. L'azzurro, secondo per buona parte della gara, difende il terzo posto in un ottimo 1'54"45 (ha un record italiano di 1'54"28). Burdisso era stato argento europeo nel 2020 a Budapest e vantava un quarto posto ai Mondiali di Corea 2019.

Burdisso, ora staffetta e 100 farfalla

"Mi sono divertito - ha raccontato l'azzurro appena dopo la gara - Non ho fatto uno dei migliori tempi, ma in queste finali conta toccare davanti". E poi svela un retroscena: "Non volevo fare la gara, avevo molto stress addosso, sono contento d’averla fatta e di averla finita. Ora mi concentro sul 100 e sulla staffetta dove possiamo fare molto, molto bene".

