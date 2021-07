Ha sofferto, ha faticato e alla fine ha strappato un pass per la finale degli 800 metri stile libero (specialitá in cui è campione del mondo in carica) con l'ultimo tempo disponibile. Gregorio Paltrinieri ha iniziato la sua Olimpiade di Tokyo tra prevedibili dubbi e scontate incertezze. La mononucleosi che non gli ha permesso di allenarsi proprio nelle settimane precedenti ai Giochi ha avuto sicuramente un peso decisivo sullo stato di forma di una delle stelle della nostra Nazionale. "Sapevo che sarebbe stata sofferta e lo è stata. Voglio vivere alla giornata: nella prima gara l'obiettivo era rientrare in finale e ce l'ho fatta per il rotto della cuffia. Ogni gara è a sé, tutto può succedere. Fino a pochi giorni fa la situazione era critica e non sapevo in che condizione sarei arrivato, ma ora sono qui e me la gioco".

Condizione da ritrovare giorno dopo giorno

Quindi dobbiamo aspettarci un Gregorio Paltrinieri lontano dal podio e in difficoltá in tutte le sue gare? Non proprio. Perché le stigmate del fuoriclasse rimangono intatte e la condizione fisica va ritrovata giorno dopo giorno, gara dopo gara, allenamento dopo allenamento. Greg fino a un paio di settimane fa non sapeva nemmeno se avesse potuto prendere parte a queste Olimpiadi. Ora invece vuole giocarsi le sue chance nella finale degli 800, vuole testare i suoi progressi nei 1500 e vuole dimostrare la sua crescita nei 10 km in acque libere, disciplina che ha intrapreso soltanto meno di tre anni fa e che lo ha visto trionfare agli Europei nel 2021. Servono calma, pazienza e istinto.

Il suo programma: il 29 gli 800, il 5 agosto la 10 km

Ora Paltrinieri dovrá recuperare le energie, continuare con il suo programma di allenamenti e prepararsi per il prossimo impegno, che è la finale degli 800 stile libero: giovedì 29 luglio alle ore 3.30 italiane. Un giorno di riposo e venerdì alle 13.40 italiane rientrerá in vasca per la batteria dei 1500 stile libero, specialitá in cui ha trionfato ai Giochi di Rio. L'eventuale finale è in programma alle 3.44 italiane domenica 1 agosto. E poi la 10 km, dove lo stato di forma di Greg potrebbe a questo punto essere sensibilmente migliorato. Gara che si svolgerá nella notte tra 4 e 5 agosto. Nulla è perduto, Paltrinieri può stupire ancora. E passo dopo passo ritrovare quelle sensazioni che gli hanno permesso di vincere e dominare negli ultimi otto anni.

