Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo riscrivono la storia dello sport italiano, salendo per la prima volta sul secondo gradino del podio olimpico nella staffetta 4x100 stile libero. È un'autentica impresa quella di cui si è reso protagonista il quartetto azzurro, una cavalcata pazzesca affrontata costantemente nelle prime posizioni, e che alla fine li ha visti battuti soltanto dai mostri sacri, nonché campioni uscenti, degli Stati Uniti. "Siamo felicissimi, questa è una squadra grandiosa" ha dichiarato alla FIN Miressi. "Ottimo l'inserimento di Ceccon che ci ha fatti risalire. Io ho faticato a prendere le misure di Dessel che è partito fortissimo, ma poi sono rientrato bene. Abbiamo fatto un pezzo di storia. Ho capito che è veramente dura ripetersi la mattina anche in ottica 100 stile libero".

Queste le dichiarazioni rilasciate da Manuel Frigo dopo la fantastica impresa sfornata oggi dall'Italia della staffetta veloce: "Non so cosa dire era, per me era qualcosa di impensabile già stare qui. Semplicemente fantastico quello che abbiamo realizzato oggi. Questa medaglia mi ripaga per tutto il duro lavoro fatto in questi anni. Per questo podio ho sacrificato veramente qualsiasi cosa, mi sono addirittura tagliato i baffi".

Un Thomas Ceccon visibilmente emozionato quello che commenta il post gara dopo la favolosa medaglia d'argento conquistata nella 4x100 stile libero delle Olimpiadi di Tokyo. "Siamo veramente contenti e felici di questo argento. Già ieri sapevamo di avere una buona possibilità di medaglia. Ho fatto la scelta di fare entrambe le gare, dato che ero andato bene nel dorso non potevo che fare altrettanto in staffetta. L’argento olimpico non è una cosa da tutti i giorni".

Queste le dichiarazioni rilasciate, dopo la conquista dell'argento, da un emozionato Zazzeri: "Non ho parole, abbiamo scritto una pagina bellissima dello sport italiano. Eravamo convinti prima della gara di poter far bene, ma addirittura un argento mi sembra impossibile. L'ho sempre sognato da bambino, stringere questa medaglia è qualcosa di unico. Un sogno che diventa realtà".

