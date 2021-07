La staffetta dei 4x100 misti femminili composta da Panziera, Castiglione, Di Liddo e Pellegrini ha chiuso con un ottimo 3:55.79 la propria batteria dietro all'Australia e davanti al Giappone. Le donne della staffetta realizzano così il nuovo record italiano. Le azzurre accedono alla finale col quarto tempo complessivo.

Dalla batteria 1 è partita per prima Margherita Panziera, che nel segmento a dorso ha dovuto confrontarsi contro un osso duro come la Seebhom, che ci costringe subito a rincorrere. Panziera chiude con un pessimo 1’00″55. Alla virata della Castiglione le azzurre recuperano terreno in seconda posizione, riportandosi sotto alla Cina nel segmento rana. Ottima la spinta della Di Liddo nel segmento a farfalla, che nei primi 50 supera addirittura l'Australia chiudendo in 56.74. A raccogliere il testimon, infine, c'è Federica Pellegrini, che nello stile libero si fa rimontare da un'atomica O'Callaghan. Italia chiude in seconda posizione con un 3:55.79.

I risultati delle batterie

CANADA (Q) 3:55.17 STAT UNITI (Q) 3:55.18 AUSTRALIA (Q) 3:55.39 ITALIA (Q) 3:55.79 SVEZIA (Q) 3:56.23 GIAPPONE (Q) 3:57.17 ROC (Q) 3:57.36 CINA (Q) 3:57.70 GRAN BRETAGNA 3:58.12 PAESI BASSI 3:59.89 GERMANIA 4:00.16 BIELORUSSIA 4:00.49 HONG KONG 4:02.86 SUDAFRICA 4:03.02 DANIMARCA 4:04.04 SPAGNA 4:04.14

