Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Nuoto 6a giornata | Semifinali e finali 00:00:00 Replica

5.54 - Appuntamento a più tardi

La diretta scritta del nuoto per il momento si interrompe qui. Si ritorna alle 19 giapponesi, che sono le 12 italiane, pr la sessione serale. Tornerà in acqua Simona Quadarella, impegnata nelle batterie degli 800 sl insieme a Martina Caramignoli e alla stessa Katie Ledecky (tutte nella batteria 4 alle 12:32).

Tokyo 2020 Paltrinieri: "Parlare di miracolo è poco, ci ho messo il cuore" UN' ORA FA

5.51 - In tre sotto il record mondiale, vince la Cina

Cina, USA e Australia nuotano tutte e tre sotto il record vecchio del mondo (7:41.50, Australia). Il primato però va alla Cina, che vince l'oro con 7:40.33, nonostante una Ledecky fulminea in ultima frazione.

5.46 - Resiste il record nei 200 di Pellegrini

Nella prima frazione della staffetta, Federica Pellegrini rischiava di perdere il primato mondiale, ma alla fine la cinese Yang tocca con un tempo più alto di un decimo.

5.42 - Ultima gara della sessione mattutina

Siamo arrivati all'ultima gara della sessione mattutina, la 4x200 sl in cui l'Italia non c'è, squalificata in semifinale per un cambio irregolare.

5.34

Altro stop prima dell'ultima gara (la 4x200 sl femminile). Ci sono di nuovo le premiazioni.

5.30

E' fuori dalla finale Razzetti. Il suo tempo non basta ad accedere. Nella seconda semifinale Wang davandi ad Andrew.

Ore 5.22

Fa segnare il quinto tempo Alberto Razzetti, la finale è oggettivamente a rischio (1:57.70 il suo tempo). Semifinale che vede davanti Scott, Seto, Desplanches.

Ore 5.18

Arriva il momento delle semifinali dei 200 misti uomini. E come sempre... Laszlo Czeh! Ma c'è anche Razzetti

Ore 5.14

Termina ottava nella sua semifinale Francesca Fangio. Eliminatoria vinta da Schoenmaker davanti a Chikunova.

Ore 5.08

Korbet entra in finale davanti a Lilly King, ora la seconda semifinale.

Ore 5.03 - Si riparte con le gare

In acqua tra poco le semifinali dei 200 rana femminili. Nella seconda c'è Francesca Fangio.

Ore 4.55

Arriva anche la premiazione dei 200 dorso maschili, le gare riprenderanno tra qualche minuto.

Ore 4.45 - La premiazione di Greg

Finalmente ci siamo: dopo un po' di attesa, arriva la premiazione degli 800 sl. E il bellissimo argento del convalescente Gregorio Paltrinieri.

Ore 4.40 - Vince Dressel, Miressi giù dal podio

Peccato per Alessandro Miressi, che chiude sesto dopo delle belle gare di qualificazione. Vince Caeleb Dressel, con 47.02 record olimpico, davanti a chalmers e Kolesnikov.

Ore 4.36 - Ci siamo, è il momento dei 100 sl maschili!

Attenzione, è il momento di Alessandro Miressi. Siamo alla fnale dei 100 sl, i ragazzi escono dalla camera di chiamata, pronti per la gara regina del nuoto.

Ore 4:33

Oro con record olimpico per Zhang nei 200 farfalla: 2:03.86, davanti a Smith e Flickinger.

Ore 4.27

Cambio di progrmma: rinviata la premiazione degi 800 sl maschili, escono le ragazze dei 200 farfalla dalla camera di chiamata.

Ore 4.15

Si chiude anche la seconda semifinale del dorso: Greenbank davanti a Murphy. Ora la premiazione di Paltrinieri, poi la finale dei 200 farfalla donne.

Ore 4.10

Va la prima semifinale dei 200 dorso maschili. Rylov davanti a Telegdy.

Ore 4.02

Finisce anche la seconda semifinale dei 100 sl. McKeon e Sjoestroem in scioltezza. In totale in finale accedono in tre sotto i 53", le due dell prima semifinale e la prima della seconda.

Ore 3.57

Si chiude la prima semifinale dei 100 stile libero donne: Chiude davanti Haughey davanti a Cate Campbell.

Ore 3.49

Si passa alla finale dei 200 rana e arriva un record olimpico: Izaac Stubblety-Cook è oro e stampa un 2:06.38 davanti ad Arno Kamminga e Matti Mattsson.

Ore 3.42

ARGENTO CLAMOROSO PER GREGORIO PALTRINIERI. Cosa ha fatto! Cosa ha fatto! Oro per l'americano Finke, bronzo per l'ucraino Romanchuk

Ore 3.41

Paltrinieri gira avanti anche ai 700 metri. Mezzo secondo su ucraino e tedesco.

Ore 3.39

Paltrinieri sempre davanti dopo i primi 500 metri, ma stanno rimontando in mezzo. Greg visibilmente stanco.

Ore 3.36

Paltrinieri partito forte come prevedibile. L'azzurro avanti nettamente dopo i primi 200 metri. Ma gli avversaria, Romanchuk e Wellbrock, vengono fuori alla distanza.

Ore 3.30 - Si comincia

Ci siamo. Ci sono subito gli 800 stile libero. Paltrinieri in corsia 8. Il tedesco Wellbrock e l'ucraino Romanchuk i favoriti. Ma occhio anche all'austriaco Auboeck e al solito australiano McLoughlin.

Ore 3.25

Inizia un'altra grande notte di nuoto azzurro. A Tokyo due finali da seguire con grande attenzione. Subito gli 800 metri stile libero, con il nostro Paltrinieri in vasca, in cerca di nuove sensazioni dopo la faticosa semifinale. E poi il giovane Miressi, che tenterá di stupire nella finale dei 100 sl.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

PELLEGRINI, TESTA E TRE NUOVE MEDAGLIE AZZURRE

Tokyo 2020 PALTRINIERI C'È! LA GIOIA SUL PODIO PER L'ARGENTO NEGLI 800SL 2 ORE FA