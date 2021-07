Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Nuoto 5a giornata | Semifinali e finali 03:24-06:07 Live

Ore 03.40

Miressi dentro la finale dei 100 stile libero col terzo tempo. Dressel e Kolesnikov (47.11) i due migliori crono.

Ore 03.38

Ceccon fa 48.05. Male l'azzurro. É fuori dalla finale.

Ore 03.35

Buona prima semifinale per Alessandro MIRESSI. Vince Dressel (47.23) la prima semifinale, ma l'italiano é secondo (47.52). Vediamo se il tempo basterá per la finale.

Ore 03.30

Miressi nella prima semifinale, quella con il favorito Dressel. Ceccon nella seconda.

Ore 03.30

Prima di Federica, peró, ecco le due semifinali dei 100 metri stile libero maschile. Abbiamo Ceccon e Miressi a caccia della finale.

Ore 03.28

Federica in corsia 1. Occhio in corsia 3 all'americana Katie Ledecky e in corsia 4 ad Ariarne Titmus, australiana con il miglior crono d'accesso a questa finale.

Ore 3.26

Ci siamo quasi. Alle 3.41 l'ultimo atto dei 200 stile libero femminili. The Last Dance. Federica Pellegrini, la nostra "Divina", è pronta a vivere l'ultima finale olimpica della carriera.

Ore 3.25

Che notte, questa notte. Un programma ricchissimo anche per i colori azzurri, con ben quattro finali tutte da seguire. Pellegrini nei 200 stile libero (3.41), Burdisso nei 200 farfalla (3.49), poi Quadarella nei 1500 stile libero (4.54) e infine staffetta 4 per 200 stile libero (5.26).

