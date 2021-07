C’è delusione, com’è ovvio che sia, nello sguardo di Alessandro Miressi. L’azzurro, nella Finale olimpica dei 100 stile libero, era in lizza per un possibile podio. Purtroppo, però, l’esito non è stato dei migliori, tenuto conto del sesto crono in 47″86, sensibilmente peggiore di quanto ottenuto in questa rassegna a Cinque Cerchi a Tokyo.

Una prova, dunque, sotto tono del piemontese che si è dovuto inchinare alla classe di Caeleb Dressel che ha vinto l’oro con il nuovo record olimpico di 47″02 a precedere il campione uscente Kyle Chalmers (47″08) e il russo Kliment Kolesnikov (47″44). Da questi crono si può comprendere che Miressi avrebbe potuto puntare al bronzo, ma è mancata la perfezione nella sua gara, condizione imprescindibile per la conquista di un podio in una prova di così elevati contenuti tecnici.

Tokyo 2020 Paltrinieri: "Parlare di miracolo è poco, ci ho messo il cuore" UN' ORA FA

E’ un peccato, perché il tempo del bronzo era praticamente il mio record italiano. Non so cosa sia successo, dovrò analizzare. Mi sentivo anche bene, ma non è venuta la gara.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Nuoto

Tokyo 2020 PALTRINIERI C'È! LA GIOIA SUL PODIO PER L'ARGENTO NEGLI 800SL 2 ORE FA