Gabriele Detti, dall'altra il sorriso spavaldo di Nicolò Martinenghi. Il primo era tra i favoriti dei 400 metri stile libero, era una delle punte di diamante della Nazionale azzurra di nuoto, arrivava dai due bronzi di Rio 2016 e dal bronzo ai mondiali 2019 in Corea. Il secondo è uno degli outsider dei 100 metri rana e si è qualificato alla finalissima in programma nella notte tra domenica e lunedì con il terzo tempo complessivo e il nuovo record italiano della specialitá. "Non cerco scusanti - ha commentato a caldo Detti dopo il sesto posto finale - ma questo è stato un anno davvero strano: tanti stop. Peccato, era alla mia portata: è un’occasione buttata". Sì, una grande chance cestinata, visti i tempi finali registrati dai primi tre e considerando che Un'ombra e una luce, nella stessa vasca, a pochi minuti di distanza. Da una parte l'enorme delusione di, dall'altra il sorriso spavaldo di. Il primo era tra i favoriti dei 400 metri stile libero, era una delle punte di diamante della Nazionale azzurra di nuoto, arrivava dai due bronzi di Rio 2016 e dal bronzo ai mondiali 2019 in Corea. Il secondo è uno degli outsider dei 100 metri rana e si è qualificato alla finalissima in programma nella notte tra domenica e lunedì con il terzo tempo complessivo e il nuovo record italiano della specialitá. "- ha commentato a caldo Detti dopo il sesto posto finale -". Sì, una grande chance cestinata, visti i tempi finali registrati dai primi tre e considerando che l'oro è andato al diciottenne tunisino Ahmed Hafnaoui , che partiva dalla corsia "8" e che non era nemmeno considerato tra le possibili sorprese per salire sul podio.

Nick ci crede: a livello giovanile ha vinto tutto

L'amarezza di Detti, che ora a 27 anni dovrá rivedere piani e preparazione in vista del futuro, è stata parzialmente cancellata dall'exploit di Martinenghi, che ora sogna addirittura il grande colpo ai danni del favoritissimo britannico Adam Peaty, e dell'altro principale contender, l'olandese Arno Kamminga. Nicolò da Varese non ha paura del confronto con i rivali più accreditati, visto che pur avendo solo 21 anni, è abituato a vincere: è stato campione nei 50 e nei 100 metri rana a livello giovanile agli Europei di Israele 2017, e ha dominato le stesse discipline ai Mondiali giovanili di Indianapolis sempre nel 2017. E agli Europei senior di Budapest nel 2020 ha vinto un bronzo nei 50 rana. Insomma, il nuoto azzurro potrebbe aver trovato davvero un nuovo simbolo.

Credo sia stata una prova di maturità importante da parte mia. Sarà casualità, ma sono due anni e mezzo che mi sveglio alle 6.40 e quindi non ho particolari difficoltà a carburare. Fino a ieri guardavo le finali su YouTube, ora sono io a disputarla dopo averla sognata ad ogni allenamento. Me la godrò fino alla fine, cercherò di divertirmi e poi vedremo

Fioravanti, il mito da emulare

Il 58.28 fatto registrare nella semifinale decreta un nuovo primato italiano nei 100 metri rana, migliorando giá un record da lui detenuto: è stato il primo italiano nella storia ad infrangere il muro dei 59 secondi in questa distanza in vasca lunga. Dati non banali, che caricano l'attesa in vista di questa sua prima finale olimpica. La leggenda da emulare resta Domenico Fioravanti, primo e ultimo italiano ad aver vinto una medaglia olimpica nella rana. L'incredibile doppietta 100 e 200 di Sydney 2000 non ha eguali, ma Nicolò Martinenghi sa di aver qualcosa di speciale e sente il destino dalla sua. Ci sono margini per riscrivere la storia, c'è la tensione giusta per prendersi la scena e diventare il nuovo punto di riferimento della velocitá azzurra del nuoto.

