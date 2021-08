Un argento e un bronzo per uno che era addirittura candidato a essere portabandiera e a portarsi a casa l’oro nei 1500 sl libero in vasca, una medaglia di qualsiasi metallo negli 800 sl e altrettanto (magari proprio l’oro) nella 10 km in acque libere. Questo è il bilancio di Tokyo 2020 per Gregorio Paltrinieri e ai profani potrebbe sembrare un bilancio fallimentare.

Chi invece ha seguito e segue Greg sa che l’argento negli 800 s e il bronzo nella 10 km in acque libere sono un’impresa semplicemente monumentale. Perché? Perché il carpigiano un mese fa ha contratto la mononucleosi e chi si è ammalato della stessa malattia sa che cosa voglia dire esserne affetti.

Greg l’ha contratta in forma leggera, questo è vero, e per fortuna non ha interrotto del tutto gli allenamenti, ma la mononucleosi, oltre ad avere un decorso piuttosto lungo (non è un raffreddore che in cinque giorni si risolve) porta effetti collaterali sgradevoli e anche grandi rischi per la salute se non si sta a riposo.

La mononucleosi, una brutta bestia

La mononucleosi a volte può essere asintomatica, ma quando ha sintomi basta un esame del sangue per certificarla. In genere si provano stanchezza, spossatezza, debolezza e febbre. In alcuni casi i sintomi si aggravano, gonfiando i linfonodi e un ingrossamento della milza, fino a portare nei casi più gravi a epatite, anemia, miocardite, sindrome di Guillan-Barré, encefalite e meningite.

Posto che le ultime complicazioni sono molto rare, per quanto riguarda l’ingrossamento della milza bisogna stare attenti: la milza è infatti l’organo preposto allo smaltimento dei globuli rossi esausti, che sono le cellule ematiche più sotto stress quando si svolge un’attività fisica, perché sono quelle deputate al trasporto di ossigeno ai tessuti e alla cessione di anidride carbonica nei capillari polmonari.

Compiendo sforzi intensi, quindi, si induce un deterioramento più rapido degli eritrociti, il cui smaltimento altrettanto rapido sovraccarica una milza già in sofferenza, rischiandone quindi la rottura. Per questo l’attività fisica è fortemente sconsigliata durante il periodo acuto della mononucleosi: il rischio di emorragia interna è molto alto e il riposo, visto che non esistono altre cure se non gli antipiretici e gli antinfiammatori per mitigare i sintomi, è l'unica terapia consigliata.

Gli sportivi che l'hanno contratta in passato hanno fatto fatica a riprendersi già sul lungo periodo (per esempio i tennisti Ronin Soderling e Roger Federer, ma anche il ciclista Damiano Cunego, tanto per citare qualche nome). Lui invece ha fatto qualcosa di inimmaginabile.

Paltrinieri dalle stelle, alle stalle, e infine alla gloria

Date tutte queste premesse, quindi, è più facile capire che quanto compiuto da Paltrinieri a Tokyo assume un valore incommensurabile: poco allenamento, fatica addosso e soprattutto un risvolto psicologico negativo da non sottovalutare hanno accompagnato il nuotatore azzurro fino alla partenza per Tokyo.

Agli Europei, dove le gare erano invertite rispetto al programma olimpico, Greg aveva giganteggiato nel fondo per arrivare in vasca un po’ scarico. Il fatto però che in Giappone fossero previste prime le gare in corsia e poi quelle in acque libere lasciavano presagire un bottino corposo di medaglie, a cominciare dai 1500 sl in cui era favorito. La malattia ha scombinato tutti i piani e ha portato Paltrinieri a mettere addirittura in dubbio la propria partecipazione, salvo poi sciogliere i dubbi pochi giorni prima: Greg aveva la valigia pronta. Già, ma con quale bagaglio di energie dentro?

La vasca ha dato il suo verdetto: negli 800 sl è arrivato un argento di rabbia, nuotato addentando l’acqua fino all’ultimo per non cedere terreno. Un argento conquistato in una gara in cui è sì bravissimo, ma non specialista assoluto. Lo sforzo estremo fatto per salire su quel podio è costato caro a Greg nei suoi 1500: arrivato troppo stanco alla gara, non è riuscito a confermarsi campione olimpico, ma onestamente se avesse centrato il podio sarebbe stato un miracolo. Un miracolo che tra l’altro lui stesso aveva già attribuito all’argento di qualche giorno prima.

Per fortuna la gara di fondo, nella seconda settimana giapponese, gli consentiva di continuare il percorso verso la guarigione completa e soprattutto di riposare. E chi ha visto la gara di fondo sa quanto Paltrinieri abbia lottato con Rasovszky fino all’ultimo per prendersi un altro argento (Wellbrock per l’oro era irraggiungibile), mostrando ancora una volta che gladiatore sia e quanto ci tenga a esserci.

Paltrinieri è uno che non molla mai. Criticato per aver ampliato i propri orizzonti aggiungendo il fondo all vasca, ha dimostrato non solo di essere ampiamente all’altezza del compito, ma di essere uno di quelli da battere sia in acqua dolce sia in acqua salata. E lo è già da malato, figuriamoci da sano. Greg, grazie per queste pagine di storia che stai scrivendo: ti aspettiamo a Parigi 2024 con grande fiducia.

