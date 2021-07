Siamo alla resa dei conti per Simona Quadarella: la nuotatrice azzurra, archiviato il boccone amaro del quinto posto nei 1500 stile libero , è riuscita a qualificarsi in scioltezza per la finale degli 800 metri stile libero con il terzo tempo complessivo . Le speranze di medaglia sono vive, anche se davanti a lei giganteggiano dei mostri come Ledecky e Titmus . Di seguito troverete informazioni utili sulla finale, quando e dove vederla.

La finale degli 800 sl, orario della diretta su Discovery+

La finale che vedrà protagonista Simona Quadarella avrà inizio alle 03:46 italiane del 31 luglio. Tutto il nuoto e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Finale degli 800 stile libero: informazioni

Data, orario e luogo: la finale è in programma sabato 31 luglio, dalle ore 3.46, Tokyo Acquatics Centre.

Simona Quadarella arriva a questa finale reduce da un periodo di luci ed ombre: prima il deludente quinto posto nei 1500 stile libero, poi l'ottima qualificazione per la finale degli 800, specialità di cui è vice-campionessa mondiale.

L'azzurra vorrà lottare con i denti per riconfermarsi sulla distanza che lei sente come più naturale. Ma per farlo dovrà perlomeno stare in scia di Katie Ledecky: l'americana ha fatto registrare un 8'15"67 nella stessa serie di Simona, staccandola di quasi due secondi (l'azzurra ha chiuso in 8'17"32). Ledecky vuole riscattarsi dopo un avvio di Olimpiade goffo: troppe volte la Titmus le ha preso il tempo.

A precedere Quadarella anche la tedesca Sara Kohler in 8'17"22. Ma un'altra avversaria da battere è l'australiana Ariarne Titmus, che ha già messo in tasca due ori in questi Giochi: ha vinto le finali di 200 e 400 sl, e ora, un po' appesantita, si affaccia alla finale degli 800 col tempo di 8'18"99.

Quadarella gareggerà anche per l'onore: ricordiamo che agli Europei di Budapest di questo maggio ha vinto le gare dei 1500 stile libero, 800 e 400 stile libero.

Approfondimenti e dichiarazioni

